CBF doará 27 ambulâncias a hospitais públicos em jogos do Brasileirão Assaí

Em todo o país, os profissionais de saúde têm se destacado pelo trabalho duro e a dedicação na linha de frente do combate ao Coronavírus. Como forma de homenageá-los, a CBF criou o "Programa Craques da Saúde", que doará ambulâncias para unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação começará a ser realizada neste domingo, na partida entre São Paulo e Vasco da Gama, pelo Brasileirão Assaí. É uma forma do futebol brasileiro agradecer por todo o trabalho e dedicação destes heróis nacionais e colaborar nos esforços do país para superar a pandemia.

> Veja a classificação do Campeonato BrasileiroAo todo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) doará 27 ambulâncias do modelo "Fiat Fiorino" para hospitais públicos de todas as unidades federativas do país. Os veículos serão entregues aos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) que mais recuperaram pacientes da COVID-19 em cada estado, conforme dados repassados pelas autoridades de saúde locais.

- Com esse gesto, queremos colaborar com os profissionais de saúde, que dedicam as suas vidas a salvar outras vidas. É um auxílio da CBF e do futebol brasileiro para ajudar o país a superar este momento muito difícil de pandemia - destaca o Presidente da CBF, Rogério Caboclo.

A entrega simbólica das chaves será realizada ao longo de quatro meses, com início marcado para o jogo deste domingo, entre São Paulo e Vasco, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, indicado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, será o primeiro agraciado. No gramado, a Dra. Eloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, Diretora Clínica do Hospital, receberá a chave do veículo dos capitães dos dois times, durante o protocolo de início do jogo.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP tem bons números na batalha contra o Coronavírus. No período de 30 de março a 9 de novembro, 1.191 dos pacientes que deram entrada na unidade infectados com a Covid-19 tiveram alta médica recuperados da doença.

A Fiat Fiorino Ambulância é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes (Foto: reprodução/CBF)

As ações serão realizadas sempre em jogos do Campeonato Brasileiro Assaí 2020 e, para os estados que não recebem partidas da competição, a entrega será em uma região próxima, pensando em uma logística simples de deslocamento.

A "Fiat Fiorino Ambulância" é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações para remoções simples e eletivas, com ar-condicionado, iluminação interna, janela nas laterais e na traseira, revestimentos laterais, suporte para cilindro de oxigênio e soro plasma, armário superior, teto e piso em ABS (que permite rápida e fácil higienização), maca retrátil, banco do paramédico e do acompanhante com três postos. Na parte externa, as ambulâncias contam com sirene acústica, sinalizador em LED e sistema de ventilação.

Sobre o "Craques da Saúde"

O "Craques da Saúde" é um projeto da CBF que doará 27 ambulâncias a unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) de todas as Unidades Federativas (UF) do país. Os hospitais públicos com o maior índice de pacientes recuperados da Covid-19 de cada estado ganharão as ambulâncias. As entregas simbólicas serão realizadas em jogos do Brasileirão Assaí e fazem parte de um agradecimento da CBF, da FIAT e de toda a comunidade do futebol brasileiro a estes craques da saúde.