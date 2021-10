CBF determina os mandos de campo das quartas da Copa Verde 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta sexta-feira (22) os mandos de campo das partidas das quartas de final da Copa Verde 2021. Três clubes paraenses ainda seguem vivos na disputa pelo título: Remo, Paysandu e Castanhal.

Bicolores e aurinegros, inclusive, fazem um dos duelos da terceira fase da competição. De acordo com a CBF, o primeiro encontro entre as equipes será em Belém, no estádio da Curuzu. O segundo jogo do confronto ocorre em Castanhal, no estádio Modelão.

Em outro confronto das quartas de final, o Remo encara o Manaus-AM. Segundo a CBF, a primeira partida será realizada na capital amazonense, na Arena da Amazônia. O jogo de volta será em Belém, no estádio Baenão.

Os confrontos das quartas de final da Copa Verde serão decididos em duelos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga na próxima fase será definida nos pênaltis. A CBF, no entanto, ainda não informou as datas e os horários das partidas.

Mandos das semifinais definidos

Além dos duelos das quartas de final, a CBF também sorteou os mandos de campo dos cruzamentos das semifinais. Na próxima fase, o vencedor do jogo entre Paysandu e Castanhal enfrenta o vitorioso do confronto entre Manaus e Remo.

De acordo com a CBF, quem vencer a partida entre Papão e Japiim mandará a primeira partida da semifinal em casa, contra o classificado do duelo entre Gavião e Leão.

Veja todos os mandos de campo sorteados pela CBF

Quartas de final:

Manaus-AM x Remo*

Paysandu x Castanhal*

Aquidauanense-MS x Vila Nova-GO*

Brasiliense-DF x Nova Mutum-MT*

* decidem em casa

Semifinais

Paysandu/Castanhal x Manaus/Remo*

Aquidauanense-MS/Vila Nova-GO x Brasiliense-DF/Nova Mutum-MT*

* decidem em casa