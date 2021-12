Castelo dos Sonhos pode ser desclassificado do Parazão Feminino

Após eliminar a equipe do Gavião Kyikatejê na semifinal, o Castelo dos Sonhos pode ser desclassificado do Campeonato Paraense Feminino por conta da escalação irregular de uma atleta.

Segundo o que apurou a reportagem de O Liberal, a equipe de Castanhal teria inscrito a atleta Michelly Lima de Menezes, de 19 anos, após o período permitido pelo Regulamento Específico da Competição (REC).

De acordo com o documento, a data limite para incluir jogadores no time seria a véspera do primeiro jogo das quartas de final - ou seja, no dia 22 de novembro. Michelly Lima foi registrada no BID oito dias depois.

“A equipe que não tiver feito a inscrição do número máximo de 30 (trinta) atletas terá direito de inscrever novas atletas até completar o número máximo de 30 (trinta), desde que o nome da atleta esteja publicado no BID/CBF até o último dia útil que anteceder o início das quartas de finais”, cita o REC.

Atleta que estaria irregular nas duas partidas da semifinal (Reprodução / BID)

Na tarde da última segunda-feira (13), a equipe do Gavião entrou com uma denúncia no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). Por conta da denúncia, a Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda não divulgou datas, horários e locais da grande final da competição.

A equipe do Remo, outra finalista do torneio, aguarda a decisão do TJD e da FPF para disputar a decisão da competição, que vale vaga no Brasileirão A3.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)