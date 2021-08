VÍDEO: Castanhal vence o São Raimundo-RR fora de casa e segue invicto na Série D

O Castanhal segue impossível na Série D. Pela 12ª rodada, Japiim venceu o São Raimundo-RR por 2 a 1 neste sábado (21), no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR) e chegou aos 32 pontos no grupo 1, líder absoluto, invicto e dono da melhor campanha do Brasileirão Série D.

A equipe comandada pelo técnico Cacaio “começou os trabalhos” cedo. No primeiro minuto de jogo o lateral direito Daelson enteou na área após pivô de Leandro Cearense, tirou a marcação e chutou de canhota, 1 a 0. Mas o São Raimundo, vice-líder, não se intimidou e chagou ao empate ainda na primeira etapa, aos 31 minutos, com Eric, que aproveitou falha da zaga do Castanhal e tocou na saída do goleiro, 1 a 1.

Na volta para a segunda etapa o Japiim foi para cima e assim como no primeiro tempo, balançou a rede do São Raimundo cedo. Aos sete minutos, mais uma vez Daelson. O lateral recebeu na direita e tentou o cruzamento, mas acabou acertando o ângulo e marcou um golaço, dando a vitória ao Castanhal.

Assista os gols da partida

Agenda

O próximo compromisso da equipe aurinegra será no domingo 29, ás 15h, contra o Penarol-AM, no Estádio Maximino Porpino, na cidade de Castanhal (PA).