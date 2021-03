Castanhal vence e assume liderança do grupo C do Parazão 2021

Gol de pênalti, marcado pelo atacante Canga, aos 11 minutos do primeiro tempo, deu ao Castanhal sua primeira vitória no Parazão 2021. O Japiim venceu o Itupiranga pelo placar mínimo no estádio Modelão, em Castanhal.

O resultado coloca os aurinegros na liderança do grupo C, de forma provisória, com 4 pontos. O Crocodilo segue sem vencer e amarga o segundo revés no campeonato.

Jogo

O Castanhal, com jogadas coordenadas, foi melhor no tempo inicial, Impôs o jogo de velocidades, explorando os avanços dos atacantes.

Numa dessas jogadas, Williaim Fazendinha acabou derrubado dentro da área. O árbitro marcou o pênalti. Canga bateu sem chances para o goleiro Dida marcando aos 11 minutos.

Aos 14’, Fidélis, livre, mas o chute saiu por cima. Aos 20’ Canga saiu em disparada e acabou saindo com a bola.

O Itupiranga foi desenvolvendo seus jogo aos poucos, a partir dos 30 minutos, já avançava ao gol de Alex Lopes com perigo.

Aos 35’ Ramon bateu falta, por cima. Aos 38’ Araújo, sem marcação, porém, o chute saiu errado.

Paredão

No segundo tempo o Castanhal entrou meio sonolento, já não criava jogadas. O estreante Leandro Cabecinha dava sinal de cansaço e pouco apoiava o ataque. Foi substituído.

O Crocodilo cresceu e começou aparecer na zona do Japiim com facilidade, deixando o time aurinegro tonto na marcação.

O goleiro Alex Lopes virou ‘muralha’ com defesas importantes. Uma numa cabeçada de Lucas Matheus aos 38’. A segunda no chute Hatos aos 42’. O Crocodilo, nos minutos de acréscimos fez blitz total, no entanto, não teve êxito no gol do empate.

Na próxima rodada [3ª] o Castanhal recebe a Tuna, no Modelão, dia 13, já o Itupiranga vai encarar o Remo no Baenão, dia 14.

Ficha Técnica

Castanhal E.C. 1 x 0 S.C. Itupiranga

Campeonato Paraense – 2021 - 2ª Rodada

Data: 5/3/ 2021

Local: Estádio Maximino Porpino [Modelão] – Castanhal

Hora: 10h

Árbitro: Nadilson Souza Santos

Castanhal – Alex Lopes; Daelson, Guilherme, Lucas e Leandro Cabecinha (PC Timborana); Samuel, Marcos (Lukinha), Gui Campana e William Fazendinha (Alexandre); Canga e Fidélis (Debu).

Técnico – Artur Oliveira

Itupiranga - Dida; Ramon, Charles, Kevin Willian e Tiago Von; Tácio, Jefferson, Araújo (Alex) e Kaique; Guga (Roni Kacio) e Vinícius (Hatos).

Técnico – Wando da Costa