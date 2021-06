Castanhal vai em busca de manter a liderança no grupo A1 da Série D

Atual líder do grupo A1 da Série D, com duas vitórias e seis pontos conquistados, o Castanhal recebe o São Raimundo-RR, às 15h, no Modelão neste sábado (19). A equipe de Roraima vem de uma vitória e de um empate e está em terceiro lugar.

Para o atacante Pecel, o fato de estarem jogando em casa o Japiim vai com força total em busca da terceira vitória na quarta divisão do Brasileirão.

“Sempre bom está na parte de cima da tabela, sempre é bom ganhar. Agora vamos em buscar da terceira vitória, diante de um adversário que possui muitos jogadores com qualidade lá mas estaremos jogando dentro de casa e vamos impor o nosso ritmo. Vamos em busca da terceira vitória e se firmar na primeira colocação”, afirmou.

Pecel é um dos grandes nomes do elenco do Castanhal nesta temporada, chegou para disputar o Parazão 2021. Nesta temporada o atacante possui 14 partidas e cinco gols marcados.

A vitória sobre a equipe do Penarol-AM, no último domingo (13), foi a primeira do Japiim da Estrada sobre uma equipe do estado do Amazonas, em partidas oficiais. Pois a equipe paraense participou de apenas duas edições de Brasileiros dos anos de 1999 e 2004, tendo enfrentado apenas equipes dos estados do Maranhão e outras equipes paraenses.