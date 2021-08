Castanhal sai na frente, mas Penarol-AM empata e interrompe sequência do Japiim na Série D

O Castanhal permanece invicto na Série D, mas perdeu os primeiros pontos após um longo período. A partida deste domingo (29), contra o Penarol-AM, terminou em 1 a 1 no Modelão, em Castanhal, pela 13ª e penúltima rodada do grupo 1.

O time paraense saiu na frente com Pecel, cobrando pênalti aos 15 da etapa inicial. O esquadrão amazonense, no entanto, conseguiu alcançar a igualdade ainda no primeiro tempo. O atacante Railson, ex-Independente Tucuruí, empatou aos 36 minutos. Apesar do jogo aberto na etapa final, o placar não foi mais alterado.

Pecel marcou o único gol do Japiim no jogo, de pênalti (Jivago Lemos/Ascom Castanhal)

O resultado manteve o Castanhal invicto no campeonato e na liderança isolada do grupo, com 33 pontos. O São Raimundo-RR é o segundo, com 26, e não pode mais alcançar os aurinegros na ponta. O Penarol chegou aos 21 pontos e mantido na 4ª colocação. O Leão da Velha Serpa também está garantido na segunda fase, já que, faltando uma rodada para o fim da primeira fase, encontra-se a 7 pontos do Fast, o 5º colocado.

O Japiim da Estrada encerra a etapa de grupos no próximo domingo (5), fora de casa. O adversário é o Galvez, na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), às 17h (de Brasília). Já o Penarol cumpre tabela contra o GAS-RR, no Estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM). Todas as partidas da 14ª rodada serão no mesmo dia e horário.