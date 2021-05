Castanhal reforça time com artilheiro da Tuna Luso para disputa da Série D

O atacante Pedrinho, um dos artilheiros da Tuna no Parazão com 3 gols, está de clube novo. Foi contratado pelo Castanhal para o Campeonato Brasileiro da Série D. O ex-tunante vem ser a quarta contratação do Japiim visando ter uma boa campanha na competição nacional.

O jogador, apresentado pela diretoria, falou sobre sua chegada e seus objetivos agora pelo clube da estrada. “Não posso deixar de ressaltar a minha motivação para encarar esse novo desafio na minha carreira. Chego pra somar, ser útil ao time e batalhar para colocar o Castanhal lá em cima. Se Deus quiser vamos alcanças as nossas metas”, relata.

Pedrinho conhece a maioria dos novos companheiros, já jogou ao lado de Fidelis e vê isso como atenuante para sua adaptação ao elenco. “Já fui jogador do Cacaio [técnico] lá, no Paragominas, então conheço seus métodos de trabalho”, lembra.

O novo reforço exalta a estrutura do Aurinegro no futebol profissional. “Conhecia Castanhal, mas não o clube, estou maravilhado com o CT”, revela.

Mesmo tendo muitos concorrentes na posição, o atacante diz que vai brigar para conquistar seu espaço no time. “Respeito os companheiros, mas vim para brigar pelo meu espaço e vou fazer isso”, ressalta.

Pedrinho, 25 anos, disputou a Série D pelo Ypiranga-AP no ano de 2019. Ele começou como lateral-esquerdo até virar atacante.