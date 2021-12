Castanhal e Bragantino conhecem adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior; confira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. A competição terá dois times paraenses na disputa: o Castanhal e o Bragantino. O torneio começa a partir do dia 2 de janeiro.

De acordo com a FPF, o Castanhal estará no mesmo grupo que XV de Jaú-SP, Grêmio-RS e Mixto-MT. As partidas serão sediadas no município de Jaú.

Já o Bragantino vai encarar o Paulista-SP, Ceará-CE e São Bernardo-SP. As partidas o grupo vão ocorrer no município de Jundiaí.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) explicou que foram escolhidos os dois últimos campeões paraenses das categorias sub-20. Caso do Japiim, que venceu em 2018, e do Tubarão, campeão em 2019. Em 2020, o campeonato foi cancelado devido a pandemia de Covid-19 e o Parazão sub-20 deste ano 2021 ainda está ocorrendo.

Em 2022, poderão participar atletas nascidos em 2001 e de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. Ou seja, jogadores de 15 até 21 anos. A competição é vista como uma das mais importantes para as categorias de base dos clubes brasileiros.