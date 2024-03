Caso Robinho: ex-jogador será julgado hoje pelo STJ; entenda o processo

O caso do ex-jogador Robinho, pelo crime de estupro, será julgado novamente nesta quarta-feira (20). Desta vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) será responsável pelo processo, que considera o pedido do governo italiano para o jogador cumprir a pena do crime no Brasil. Robinho já foi condenado em todas as instâncias na justiça italiana, mas nunca cumpriu pena.

A corte, formada por um colegiado de 15 ministros, examina o processo de homologação da sentença, que consiste na possível validação da decisão judicial estrangeira para a execução no Brasil. No entanto, não haverá julgamento de acusação contra o jogador, apenas a análise da sentença já decretada na Itália. Ou seja, não haverá julgamento ou revisão de fatos e provas.

O caso promete ser um marco na jurisprudência brasileira e, para a homologação ocorrer, a maioria simples dos votos deve ser favorável ao pedido feito pela Justiça italiana, sendo o ministro Francisco Falcão o relator do caso. O presidente designado será o vice-presidente do Tribunal, ministro Og Fernandes, que só votará em caso de empate

Como o caso chegou ao Brasil

Em 2017, o Tribunal de Milão condenou o brasileiro a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, ocorrido em 2013. E, em 2023, o governo italiano solicitou a homologação da sentença ao Brasil, já que Robinho fugiu da Itália antes de cumprir a condenação. O processo foi encaminhado ao STJ pelo Ministério da Justiça, já que o Supremo é o responsável por analisar este tipo de caso.

O pedido da Itália se baseia no tratado de extradição firmado entre os dois países em 1993. Atualmente, Robinho reside no Brasil e, de acordo com a Constituição, brasileiros não podem ser extraditados para cumprir penas no exterior, portanto o governo italiano quer que o jogador cumpra a pena no Brasil.

A defesa de Robinho diz que o processo é uma violação da constituição, uma vez que a Carta Magna proíbe a extradição de brasileiros natos. Eles também argumentam que o governo italiano se baseia na Lei de Migração, de 2017, o que seria proibido pela legislação brasileira, já que o caso de estupro ocorreu em 2013, sendo proibido que uma lei retroaja para prejudicar um réu.

MPF

O Ministério Publico Federal argumenta que o pedido da homologação da sentença é válido, já que atende todos os requisitos estabelecidos pela legislação para a validação da sentença italiana, que são:

A decisão deve ter sido proferida por uma autoridade competente;

Deve conter elementos que comprovem que os participantes do processo foram regularmente notificados;

Deve ser uma decisão definitiva, sem mais chances de recursos, ou seja, deve ter transitado em julgado.

O julgamento será transmitido ao vivo pelo YouTube, a partir das 14h desta quarta-feira. Ainda não se sabe se Robinho participará do julgamento, já que a presença do ex-jogador não é obrigatória.

Veja quem são os ministros que compõem a corte especial:

Maria Thereza de Assis Moura

Og Fernandes

Francisco Falcão

Nancy Andrighi

João Otávio de Noronha

Humberto Martins

Herman Benjamin

Luis Felipe Salomão

Mauro Campbell Marques

Benedito Gonçalves

Raul Araújo

Isabel Gallotti

Antonio Carlos Ferreira

Villas Bôas Cueva