Casemiro é cortado da Seleção para tratar infecção dentária; Douglas Luiz é convocado no lugar

O técnico do Brasil, Tite, anunciou nesta terça-feira (5) que o volante Casemiro está cortado da lista de convocados para defender a seleção na rodada tripla de Eliminatórias para a Copa de 2022. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador trata uma infecção dentária.

Para o lugar, o treinador do Brasil convocou o volante Douglas Luiz, que defende o Aston Villa, da Inglaterra. O jogador, inclusive, foi campeão olímpico em Tóquio e esteve no grupo vice-campeão da Copa América de 2021.

Para o setor, Tite ainca conta com quatro jogadores: Edenilson, Fred, Gerson e Fabinho. No entanto, apenas o último tem as características defensivas de Casemiro.

A próxima partida do Brasil nas Eliminatórias será na quinta-feira (7), às 20h30, horário de Brasília, contra a Venezuela, em Caracas.