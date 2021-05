Carrasco da dupla Re-Pa muda identidade visual e se torna o primeiro Auriverde da Série A

O Cuiabá lançou sua nova identidade visual e instituiu a camisa Auriverde, nas cores amarela e verde, como a número 1 para a temporada 2021, ano em que o clube joga pela primeira vez a Série A. O lançamento das novas camisas aconteceu na última semana e reforça a busca da personalidade forte e marcante de um dos trechos do hino do clube que fala sobre o “Auriverde da Baixada”.

>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultados

Com a Auriverde como principal, a camisa branca passa a ser a número 2, com detalhes em verde nas axilas e gola, que é no formato em V. A camisa número 3 será toda verde, também em gola V.

- Estamos adotando uma identidade visual que enaltece as nossas duas cores, o verde e o amarelo. Já somos tradicionalmente conhecidos como o 'Dourado', e também queremos ser vistos como o Auriverde. Essa mudança também vem ao encontro das transformações que estamos promovendo e em busca de um reconhecimento nacional ainda maior - afirmou Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá.

Confeccionada pela empresa de material esportivo inglesa Umbro, a camisa tem o amarelo predominante e detalhes em verde que caracterizam o clube e toda sua história desde 2001. Na lateral, uma linha verde deixa o manto ainda mais bonito, que tem ainda mais detalhes em verde na ponta das mangas.Com gola redonda, a camisa verde e amarela tem um detalhe especial: o selo alusivo aos 20 anos do Dourado que serão completados oficialmente em dezembro.

O novo manto que teve o meio-campista Pepê (ex-Flamengo) como modelo tem patrocínios da Drebor, Raytak, Sicredi e Agro Amazônia, parceiras do Dourado neste histórico ano de Série A. As vendas começaram na última sexta-feira (20) na Dourado Store, no Shopping Estação e também no Dourado Truck, no estacionamento do mesmo shopping, com valores tendo variação de R$ 179,90 a R$ 194,90.

A estreia do novo uniforme acontece no primeiro jogo do Cuiabá no Brasileirão, diante do Juventude no próximo sábado (29) às 19h (de Brasília) na Arena Pantanal.

CARRASCO

O clube do Mato Grosso (MT) conquistou duas vezes a Copa Verde em cima dos paraenses. A parimeira, em 2015, o Cuiabá venceu o Remo de goleada no jogo de volta na Arena Pantanal, 5 a 1, reverteu a vantagem remista e levou o título. Em 2019, após perder o primeiro jogo em Cuiabá, o Dourado venceu o Paysandu por 1 a 0, no Mangueirão, com um gol de cabeça no último minuto e levou a melhos nos pênaltis, conquistando o bicampeonato da competição regional.