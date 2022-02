Caeté empata com Paragominas e mantém vivas chances de avançar de fase

Caeté e Paragominas não saíram do 0 a 0 em jogo realizado na tarde desta quinta-feira, pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. O confronto foi disputado no Estádio João Diogo, o Diogão, em Bragança. O resultado mexe pouco na situação das equipes em seus respectivos grupos do estadual.

Isso porque o Paragominas, que precisa reagir para ter chance de avançar à segunda fase, continua na terceira colocação do Grupo A, agora com 5 pontos. Assim, o Jacaré da Estrada continua fora da zona de classificação, já que não está entre os dois melhores terceiros colocados da primeira fase. O empate, que marcou a estreia de Samuel Cândido no comando do time, encerrou a sequência de duas derrotas consecutivas no Parazão.

Do outro lado, o Caeté mantém viva a expectativa de chegar às quartas de final. O Índio Guerreiro chega aos 10 pontos e cola no vice-líder do Grupo C, o Castanhal, que tem a mesma pontuação, mas fica à frente no saldo de gols (2 x -1). Apesar da alta pontuação, todas as equipes desta chave mantém chances de avançar.

O Caeté volta a campo no próximo domingo, quando faz o clássico de Bragança contra o Bragantino. A partida será às 15h30, novamente no Diogão. Já o Paragominas, também no domingo, joga na condição de visitante contra o Itupiranga. O jogo está marcado para ocorrer no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, às 9h30.