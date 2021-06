Cacaio destaca o amadurecimento do Castanhal a cada jogo na Série D

O Castanhal recebe o São Raimundo-RR, vice-líder do grupo A1 da Séria D de 2021. O jogo em casa, no Modelão, contudo, de muita responsabilidade para o Japiim, que segue como líder e com 100% de aproveitamento.

O técnico Cacaio falou do momento da sua equipe e do adversário. “O início era como a gente esperava, nervosismo em estreia. Passou a fase e vamos seguindo o nosso programa. Ainda temos vários jogadores que ainda não estão jogando, mas todos têm condições de serem titulares. Isso acirra mais a competividade entre eles, pois sabem quem entrar em campo precisa dar o máximo, senão perde a titularidade”, diz

Como se trata de um campeonato longo com viagens cansativas, Cacaio precisa contar com um elenco bem hibrido para cumprir a maratona de jogos. Já temos um grupo forte, porém, se precisarmos de mais gente vamos atrás. O grupo do Castanhal nunca está fechado, pois é sempre bom ter boas qualidades. Aí dependo da diretoria para buscar jogador no mercado”, ressalta.

Sobre o ‘Mundão’ de Roraima, conta que o Castanhal precisa apenas cumprir o que vem fazendo nos jogos. “Buscar a vitória que é o que a gente vem fazendo em todos jogos. Ter a necessidade máxima de vencer, pois será um jogo complicado, de um risco maior até. O time vem a cada jogo amadurecendo na competição e, jogando em casa, temos a obrigação de vencer, ter mais posse de bola e condições melhores na partida”, avalia.

Castanhal e São Raimundo-RR jogam no sábado (19), ás 15h no Modelão, em Castanhal, com apito do árbitro cearense Luciano da Silva Miranda Filho.