Caboclo acusa Del Nero de armar seu afastamento: 'Plano arquitetado para voltar a comandar a CBF'

A turbulência na cúpula da CBF está longe do fim. Afastado da presidência da entidade devido a uma denúncia de assédio sexual e moral, Rogério Caboclo afirmou, ao portal "GE", que o ex-presidente Marco Polo Del Nero foi o responsável por seu desligamento temporário da entidade. Segundo o dirigente, o intuito de seu padrinho político seria "voltar a comandar a CBF". + Confira a classificação do Campeonato Brasileiro 2021!

Em nota enviada ao "Globoesporte.com", Caboclo deu sua versão.

– O presidente da CBF, Rogério Caboclo, vem recebendo o apoio cada vez maior de presidentes de federações e clubes para o seu retorno ao cargo, na medida em que fica claro o plano arquitetado por Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, banido do futebol e investigado pela Justiça, que quer tirá-lo da Presidência para voltar a comandá-la através do seu maior aliado entre os vice-presidentes, até o final do atual mandato - disse Caboclo.

Nos últimos três anos, Del Nero debateu e alinhou a indicação de funcionários para cargos menores, conversas da rotina da CBF e até contratos milionários feitos pela entidade.

Em resposta a Rogério Caboclo, também divulgada pelo "GE", Del Nero lamentou a acusação e disse que "só com mente perversa alguém pretende querer denegrir quem sempre lhe fez bem".

As investigações internas do Conselho de Ética sobre a denúncia de assédio sexual e moral apontaram para o afastamento do presidente. Caboclo teria retaliado a funcionária que o denuncia, apontando as vestimentas da mulher como inapropriadas e regulando amizades dela na Confederação, onde trabalha desde 2012.