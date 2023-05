Brighton x Everton: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/05) pela Premier League

As equipes Brighton x Everton disputam nesta segunda-feira (08/05) a 35° rodada da Premier League. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brighton x Everton ao vivo?

A partida Brighton x Everton pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como Brighton x Everton chegam para o jogo?

Brighton está em 7° lugar na Premier League e soma 16 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Nas últimas rodadas, o time passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Já Everton é o vice-lanterna da competição e acumula 6 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. A equipe não vence há 7 rodadas do Campeonato Inglês.

Escalações

Brighton: Steele; Gross, Dunk, Webster e Estupiñan; Caicedo, Mac Allister e Enciso; March, Welbeck e Mitoma. Técnico: Roberto De Zerbi.

Everton: Pickford; Patterson, Keane, Tarkowski e Mykolenko; Iwobi, Garner, Onana, Doucouré e McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

FICHA TÉCNICA

Brighton x Everton

Premier League

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove

Data/Horário: 08 de maio de 2023, 13h30