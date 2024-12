Brighton x Brentford: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (27/12) pela Premier League

Brighton x Brentford disputam hoje, sexta-feira (27/12), a 18° rodada da Premier League. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brighton x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Brighton acumula na Premier League um total de 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês.

Já o Brentford soma na competição 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 32 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Brighton x Brentford: prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupiñán; Baleba, O'Riley; Adingra, Rutter, Mitoma; João Pedro.

Brentford: Flekken; Roerslev, Collins, Mee, Ajer; Norgaard, Janelt, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Schade.

FICHA TÉCNICA

Brighton x Brentford

Campeonato Inglês

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra

Data/Horário: 27 de dezembro de 2024, 16h30