Brasileirão Feminino Sub-20: Esmac representa o Pará no campeonato

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 2023 começa nesta quinta-feira (15), com 20 equipes participantes. Representando o Pará, a Esmac, time de Ananindeua, está no Grupo D, e vai ser uma das primeiras equipes a estrear, contra o Fluminense, na quinta-feira, às 15h, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

Esta é a segunda edição do Brasileirão Feminino Sub-20, na primeira a equipe do Internacional foi a campeã. A principal novidade na competição deste ano é que a competição não terá mais um local sede, portanto as equipes mandarão partidas em seus estados.

Além da Esmac, no Grupo D, também estão Botafogo-PB, Cefama-MA, Fortaleza-CE e UDA-AL. No entanto, os adversários do clube paraense serão os clubes do Grupo C: Fluminense, Minas Brasília-DF, Flamengo, Cresspom-DF e Botafogo. As partidas são de turno e returno, e ao final os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final.

O Fluminense, primeiro adversário da Esmac, deve ser um adversário difícil para as paraenses, mas não deve abalar a confiança, já que na edição 2022 do Brasileirão, a equipe não chegou à segunda fase da competição.

Confira os jogos já agendados da Esmac

Fluminense x Esmac - 15/03, às 15h, em Laranjeiras, RJ.

Minas Brasília x Esmac - 22/03 às 15h, no Estádio Ciro Machado, em Brasília.

Esmac x Flamengo - 29/03 às 15h, no Estádio do Souza, em Belém.

Crespom x Esmac -19/04 às 15h, no Estádio Maria Abadia, em Ceilândia, DF.

Esmac x Botafogo - 27/04 às 15h, no Estádio do Souza, em Belém.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20

A.A. Esmac x Fluminense

Data: 15 de março

Hora: 15h

Local: Laranjeiras, Rio de Janeiro.

Árbitro: Thiago Ramos Marques

Auxiliares: Beatriz Geraldini de Sousa e Karen Soares Augusto

Quarto Árbitro: Ewerton Marques Ribeiro