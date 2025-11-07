Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Brasil x Indonésia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pela Copa do Mundo Sub-17

A seleção brasileira joga contra a seleção indonésia pela Copa do Mundo Sub 17; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Brasil estreou na Copa do Mundo Sub 17 com uma vitória de 7 a 0 sobre Honduras (Nelson Terme/ CBF)

Brasil x Indonésia disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 3° rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo começa às 12h45 (horário de Brasília), na Aspire Zone, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Brasil x Indonésia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela FlaTV+, SporTV e CazéTV, incluindo através da Amazon Prime, a partir das 12h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela competição, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0 e a Indonésia perdeu para a Zâmbia por 3 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

Brasil x Indonésia: prováveis escalações

Brasil: João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago Augusto e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo, Dell e Kayque Santos. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci.

Indonésia: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Brasil x Indonésia
Copa do Mundo Sub-20 2025
Local: Aspire Zone, em Doha, Catar
Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 12h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

seleção brasileria

Brasil

Indonésia

Copa do Mundo Sub-17

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino

Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

07.11.25 20h00

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B

Athletic Club e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.11.25 18h00

Campeonato Espanhol

Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga

Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

07.11.25 16h00

Série A italiana

Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano

Pisa e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

07.11.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

FUTEBOL

Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

07.11.25 9h28

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda