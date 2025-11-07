Brasil x Indonésia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pela Copa do Mundo Sub-17 A seleção brasileira joga contra a seleção indonésia pela Copa do Mundo Sub 17; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 07.11.25 11h00 O Brasil estreou na Copa do Mundo Sub 17 com uma vitória de 7 a 0 sobre Honduras (Nelson Terme/ CBF) Brasil x Indonésia disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 3° rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo começa às 12h45 (horário de Brasília), na Aspire Zone, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x Indonésia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela FlaTV+, SporTV e CazéTV, incluindo através da Amazon Prime, a partir das 12h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela competição, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0 e a Indonésia perdeu para a Zâmbia por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira Brasil x Indonésia: prováveis escalações Brasil: João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago Augusto e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo, Dell e Kayque Santos. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci. Indonésia: Sem informações. FICHA TÉCNICA Brasil x Indonésia Copa do Mundo Sub-20 2025 Local: Aspire Zone, em Doha, Catar Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 12h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileria Brasil Indonésia Copa do Mundo Sub-17 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.11.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B Athletic Club e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.11.25 18h00 Campeonato Espanhol Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 16h00 Série A italiana Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano Pisa e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41