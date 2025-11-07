Brasil x Indonésia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pela Copa do Mundo Sub-17

Brasil x Indonésia disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 3° rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo começa às 12h45 (horário de Brasília), na Aspire Zone, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Indonésia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela FlaTV+, SporTV e CazéTV, incluindo através da Amazon Prime, a partir das 12h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela competição, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0 e a Indonésia perdeu para a Zâmbia por 3 a 1.

Brasil x Indonésia: prováveis escalações

Brasil: João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago Augusto e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo, Dell e Kayque Santos. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci.

Indonésia: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Indonésia

Copa do Mundo Sub-20 2025

Local: Aspire Zone, em Doha, Catar

Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 12h45