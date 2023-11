Brasil volta a campo nesta quinta-feira (16), em duelo contra a Colômbia, pelas Eliminatórias

Nesta quinta-feira (16), o Brasil enfrenta a Colômbia, pela 5ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado no estádio Metropolitano, em Barranquilla, às 21 horas (horário de Brasília).



Em terceiro lugar na tabela de classificação, o Brasil perdeu para o Uruguai na última rodada, fora de casa, por 2 a 0. Enquanto isso, a Colômbia empatou com o Equador, fora de casa, por 0 a 0.

Até agora, a seleção brasileira acumula 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota na competição. A Colômbia, oponente do Brasil na noite de hoje, possui apenas 1 vitória e ocupa o 5º lugar.

O técnico Fernando Diniz, em entrevista coletiva pré-jogo, expressou expectativa de desafios para o Brasil na partida de hoje. Ele apontou o calor intenso e o apoio dos torcedores colombianos como obstáculos a serem superados.

Na visão do técnico brasileiro, a Colômbia pratica um futebol de qualidade e é esperado que apresente dificuldades para o Brasil. O Brasil não vence a Colômbia há 20 anos, apesar de ter uma vantagem no histórico de confrontos entre as equipes, com 20 vitórias contra 3 do adversário, além de 11 empates.

Ficha técnica

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia

Hora: 21h (Brasília)

Árbitro: Andres Matonte (Uruguai)

Assistentes: Nicolas Taran e Martin Soppi (ambos do Uruguai)

Quarto árbitro: Mathias de Armas (Uruguai)

VAR: Leodán González (Uruguai)

Prováveis escalações:

Colômbia: Vargas; Muñoz, Cuesta, Sánchez e Machado; Lerma, Uribe, Kevin Castaño (Richard Ríos ou Carrascal), James Rodríguez, Luis Díaz e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli. Técnico: Fernando Diniz.