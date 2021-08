Brasil e Argentina terá 1,5 mil convidados nas arquibancadas; não haverá venda de bilhetes

A CBF confirmou na tarde da última segunda-feira que Brasil e Argentina, na Neo Química Arena, não terá venda de ingressos. A entidade afirmou que a partida, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, receberá 1,5 mil convidados. O Governo de São Paulo chegou a liberar que o local recebesse um público de até 12 mil pessoas neste domingo (5), para um "evento-teste" de liberação de público na capital paulista.

Entretanto, a CBF optou por destinar os ingressos apenas para convidados "por conta da falta de tempo hábil para o desenvolvimento de sistema integrado que permita o efetivo controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso do público ao estádio com segurança".

A entidade máxima do futebol nacional destacou que está "em permanente contato" com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e as demais autoridades "a fim de aprimorar a integração entre os sistemas em prazo viável, cumprindo os requisitos para a realização do evento-modelo com sucesso".



Na semana passada, a Secretaria de Esportes do Estado havia permitido a liberação devido à "diminuição da ocupação de leitos de UTI para menos de 40% em todo o Estado e ao avanço da vacinação". O Brasil enfrentará nesta quinta-feira (2) o Chile. Em seguida, receberá a Argentina no Neo Química Arena. Na sequência das Eliminatórias, encara o Peru na Arena Pernambuco na quinta-feira (9).