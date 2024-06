Botafogo x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (26/06) pelo Brasileirão

Botafogo x Red Bull Bragantino disputam hoje, quarta-feira (26/06), pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo é o 4° colocado do Brasileirão e soma 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já RB Bragantino ocupa a 6° posição e acumula 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 15 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Botafogo x Bragantino: prováveis escalações

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Lucas Halter e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Lucas Cândido e Capixaba; Raul, Ramires e Evangelista; Helinho, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 26 de junho de 2024, 19h