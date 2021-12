Bayern de Munique vence o Wolfsburg e embala na liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique está voando na liderança da Bundesliga, e aumentou a sua distância para seus concorrentes ao vencer o Wolfsburg nesta sexta-feira pelo placar de 4 a 0. Os gols da equipe bávara foram marcados por Muller, Upamecano, Sané e Lewandowski.

NA FRENTE

Com apenas sete minutos de partida disputados, o Bayern de Munique já conseguiu aplicar uma pressão no Wolfsburg para marcar o primeiro gol do confronto. A equipe da casa saiu na frente do placar com gol marcado por Thomas Muller.



AUMENTOU

Superior na primeira etapa, o Bayern de Munique levou o seu poder ofensivo para o segundo tempo, tendo consigo o objetivo de aumentar a sua vantagem. O time bávaro foi eficaz já aos doze minutos, quando o zagueiro Upamecano fez mais um.



GOLEADA

Logo após o gol marcado por Upamecano, o Bayern manteve-se no campo ofensivo para fechar a conta e encerrar as chances de reação por parte do Wolsburg. Os mandantes aumentar a vantagem com Sané aos quatorze minutos, fechando a goleada com Lewandowski aos 43 minutos.



POUCO FEZ

Durante toda a partida, o Wolfsburg não conseguiu oferecer perigo ao Bayern de Munique, sendo relegada ao papel de buscar se defender, algo que não deu certo. O placar de 4 a 0 refletiu após um desempenho pouco ofensivo dos visitantes.



SEQUÊNCIA

Com a pausa de final de ano, o Bayern entra em campo apenas no dia 7 de janeiro, contra o Borussia M'Gladbach, às 16:30h (de Brasília). O Wolfsburg, por sua vez, atua no dia 9 de janeiro, em partida contra o Vfl Bochum, às 13:30h (de Brasília).