Bárbara Heck, do BBB 22, é 'velha conhecida' de Neymar, que se empolga: 'Que resenha, vou assistir!'

A participante Barbara Heck, confirmada no BBB 22 nesta sexta pela Globo ao lado dos atletas Pedro Scooby e Paulo André Camilo, é amiga de Neymar. O craque do PSG e da Seleção Brasileira não escondeu a surpresa e a empolgação ao ver a gaúcha entre o grupo dos anônimos que foram selecionados para a disputa que começa na próxima segunda-feira.

- C*, que resenha! P* que pariu, vou assistir! - disse Neymar em uma live. Ao fundo, um amigo disse: 'ela é muito maluca!'.

Nas redes sociais, internautas afirmaram que no passado a modelo já teria ficado com o jogador. A página 'Gossip do Dia' chegou a expor uma conversa com Barbara onde afirmava que recebeu fotos dela com Neymar e se teria problema se as fotos fossem postadas. A gaúcha, então, respondeu que não gostaria de ter suas fotos expostas, o quer foi respeitado na época.

Página expôs foto e mensagem enviada para a modelo (Reprodução/ Instagram)

Porém, na postagem pós-confinamento da moça, a página usou uma das fotos que supostamente mostraria a gaúcha de óculos e tampando o rosto com as mãos.