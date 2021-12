VÍDEO: Balanço de 2021, Libertadores, lições à dupla Re-Pa... confira a entrevista com Yago Pikachu

Uma das principais personalidades do esporte paraense, o lateral/meia do Fortaleza Yago Pikachu, ídolo do Paysandu, aproveita as férias em Belém. Em um jogo festivo de final de ano, com moradores com quem viveu por vários anos enquanto esteve no Papão, Pikachu concedeu entrevista à equipe de O Liberal. O jogador do Leão do Pici fez um balanço da temporada, onde fez história no clube, e ajudou a levar o Fortaleza pela primeira vez à Libertadores:

"Foi uma ano maravilhoso. Desde a minha chegada no Fortaleza, uma recepção muito calorosa, positiva. Fui muito bem recebido por todos. E foi coroado com uma excelente campanha tanto no Brasileiro e Copa do Brasil. Fizemos história com o clube, o colocamos pela primeira vez na Copa Libertadores da América, foi um 2021 perfeito", avaliou. "A expectativa [para a Libertadores] é a melhor possível. A gente sabe que é uma competição nova para o clube. Tive a oportunidade de jogar em 2018, com o Vasco. Temos chances de cair em um grupo complicado. Mas a expectativa é boa, pois mantivemos a base, o treinador ficou, nosso foco é trabalhar muito mais forte".

Acima das expectativas

Quem acompanhou o final da temporada de consagração para Pikachu, talvez nem se lembre que o início da temporada começou com um baque para o jogador. Lateral com mais gols da história do Vasco da Gama, o atleta foi liberado para procurar outro clube. Mas, pelo resultado, a decisão se mostrou uma ótima escolha para Pikachu, que admite que nem ele imaginava o sucesso obtido:

"Nosso 2020 acabou em fevereiro [por causa da pandemia]. Terminei de uma maneira não tão feliz, no meu antigo clube. Depois que cheguei no Fortaleza, não imaginava. Até porque, no campeonato anterior, o clube brigou contra o rebaixamento. A projeção do clube em si era primeiro se livrar. Nem o nosso torcedor mais fanático ou o presidente imaginava", contou.

Um dos maiores incentivadores da carreira de Yago Pikachu é o próprio pai, Carlos Lisboa. À reportagem, o seu Lisboa, como é conhecido, demonstrou todo o orgulho do filho: "Foi um excelente ano profissional, reconhecido nacionalmente como o melhor lateral-direito do Brasileiro. No lado paterno, é uma honra recebê-lo nas férias, participar de um jogo festivo e agradecemos a Deus por proporcionar tudo isso. É jogo festivo, não pode chegar junto, tem que ver o lado profissional. O importante é ter o carisma de participar com a gente", brincou.

Lições à dupla Re-Pa

Para finalizar, Pikachu falou sobre as lições que Remo e Paysandu deveriam tirar do sucesso do Fortaleza, e também do rival, o Ceará. Clubes que deram um passos importantes para oferecerem melhores estruturas aos jogadores:

"Sempre falo de infraestrutura. Desde as divisões de base, que é onde você pode colher os frutos na frente. O Fortaleza passou pelo inferno da Série C durante oito anos. Passou três anos seguidos batendo na trave pelo acesso. Entrou um presidente que pensou a longo prazo [profissionalização do futebol], e está colhendo o que plantou. Que o Remo e o Paysandu possam se espelhar, torço muito para que o Norte cresça como o futebol do Nordeste cresceu", concluiu o meia.