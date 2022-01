Auckland City desiste do Mundial e clube do Taiti é convidado para o torneio

A Fifa anuncio que o AS Pirae, do Taiti, irá substituir o Auckland City no Mundial de Clubes. O clube da Nova Zelândia desistiu de participar do torneio por conta da pandemia da Covid-19 e das medidas de isolamento exigidas pelas autoridades do país.

Com isso, o AS Pirae, 4º colocado do Campeonato Taitiano, irá encarar o Al Jazira, representante dos Emirados Árabes, no próximo dia 3 de fevereiro. O vencedor do confronto irá encarar o Al Hilal, atual campeão da Champions League da Ásia.

O AS Pirae chegou na grande final da Champions League da Oceania em 2006, quando foi derrotado para o Auckland CIty. No Taiti, o clube já conquistou nove títulos do campeonato nacional, além de nove troféus da Copa do Taiti.

Na outra chave, o Palmeiras irá encarar o Monterrey na semifinal do Mundial de Clubes em busca do título inédito. O Verdão entra em campo apenas no próximo dia 8 de fevereiro e pode encarar o Chelsea, Al Hilal, Al Jazira ou AS Pirae na decisão.