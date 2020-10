Atlético-MG confirma contratação do meia argentino Matías Zaracho

O Atlético-MG confirmou no início da tarde desta sexta-feira, 16 de outubro, a contratação do meia argentino Matías Zaracho, de 22 anos, que estava no Racing-ARG. O presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara, postou em sua conta no Twitter a vinda do jogar para o time alvinegro.

-O caminho é longo e com um elenco qualificado é que vamos buscar vitórias e títulos. Seja bem-vindo, Matías Zaracho. AQUI É GALO!-postou Sette Câmara.

Zaracho vai custar aos cofres atleticanos 6 milhões de dólares(cerca de 33 milhões de reais) por 50% dos seus direitos econômicos. O atleta foi mais um pedido de Jorge Sampaoli, que foi atendido pela diretoria atleticana, com a ajuda do seu parceiro, a MRV Engenharia, que mais uma vez fará um aporte na aquisição de atletas.

Matías Zaracho será o 10º reforço na “era Sampaoli”. Além dele, o treinador recebeu como reforço Léo Sena ( que foi emprestado ao Spezia, da Itália), Keno, Marrony, Bueno, Junior Alonso, Alan Franco, Mariano, Eduardo Sasha e Everson. Em 2020, o Atlético contratou 18 jogadores.

Revelado pelo próprio Racing e com passagens pela seleção argentina sub-17 e sub-20, o meia vem sendo um dos destaques da equipe nos últimos anos. Nessa Libertadores, por exemplo, Zaracho tem a maior média de finalizações por jogo da competição, com 12 arremates em apenas duas partidas. Uma delas parou nas redes do Estudiantes de Mérida, da Venezuela. O camisa 28 deu ainda uma assistência na mesma partida, segundo o Números da Bola do L!.

No Campeonato Argentino 2019/2020, Matías marcou outras quatro vezes em 19 atuações e deu um passe para gol. Zaracho foi o artilheiro do Racing ao lado de Lisandro López. Além disso, mesmo sendo um jogador de características ofensivas, foi o líder de desarmes da equipe, com 47 roubos de bola, segundo dados do Sofascore, e o 26º da competição. Veja mais números do meia: ESTATÍSTICAS DE ZARACHO NO CAMPEONATO ARGENTINO- Dados do Sofascore19 jogos4 gols1 passe para gol20 passes decisivos24 finalizações4 grandes chances criadas47 desarmes28 dribles certos