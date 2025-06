Athletico-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/06) pela Série B

Athletico-PR x Coritiba disputam hoje, sábado (28/06), a 14° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico PR x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Coritiba acumula na Série B um total de 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. O time está invicto há X rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

Já o Athletico-PR soma 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Athletico x Coritiba: prováveis escalações

Athletico (PR): Mycael; Belezi (Falcão), Habraão e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, João Cruz (Raul), Giuliano e Esquivel; Luiz Fernando e Alan Kardec

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre (Gustavo Coutinho)

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x Coritiba

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 28 de junho de 2025, 18h30