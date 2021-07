Atacante paraense é convocada para seleção brasileira feminina Sub-20

A atacante Nayra Pimentinha foi convocada para Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Ela tem 18 anos e é natural de Barcarena-PA. A paraense passará por um período de treinos com outras 24 atletas chamadas pelo técnico Jonas Urias.

Os treinamentos ocorrerão no CT do Retrô, em Recife, capital pernambucana, entre os dias 19 de julho e 2 de agosto.

Currículo

Atualmente no Vasco, do Rio de Janeiro, a paraense possui passagens por equipes como Remo, Esmac e Pinheirense, de onde saiu e foi para o Iranduba, do Amazonas.

Desde 2020 Nayra no Vasco, onde disputou o Brasileiro Sub-20, Campeonato Carioca e o Brasileiro Série A2 Adulto. Nesta temporada já marcou oito gols.

Veja a convocação completa:

♦ Goleiras: Gabriela Barbieri (Internacional), Amanda Coimbra (Atlético-MG) e Lucilene Rodrigues (Ferroviária-SP)

♦ Defensoras: Patricia (Grêmio), Lauren (São Paulo), Tarciane (Corinthians), Kaylane (Flamengo), Ana Clara (São Paulo), Bruna (Santos), Ana Clara Guimarães (Grêmio) e Laís Sartori (Grêmio)

♦ Meias: Maria Eduarda Batista (Ferroviária-SP), Vitoria Yaya (São Paulo), Miriam Cavalcante (São Paulo), Luany (Fluminense) Luana Theodoro (Santos), Ana Luiza Hansen (Ferroviária-SP) e Analuyza (Santos),

♦ Atacantes: Caroliny Azevedo (América-MG), Nayra Quaresma (Vasco), Bruna Peligrinelli (Atlético-MG), Giovanna Fernandes (Santos) Giovana Marcelino (São Paulo), Emily (Botafogo) e Layssa Santos (Red Bull Bragantino).