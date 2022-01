Atacante paraense da Série A assina com clube saudita que teve técnico ex-Paysandu

O atacante paraense Rossi, que estava no Bahia, foi anunciado nesta quinta-feira (13) como o novo reforço do Al Faisaly, da Arábia Saudita. O jogador assinou contrato com o clube do Oriente Médio de um ano e meio.

O anúncio foi feito por meio de uma nota na página oficial do clube no Twitter. Na postagem, o Al Faisaly deseja boas vindas ao jogador e diz que Rossi ainda deve passar por exames médicos no clube.

O Al Faisaly é uma equipe tradicional do futebol saudita. No entanto, não vive boa fase no campeonato nacional. O clube está está na 14ª posição na tabela, brigando contra o rebaixamento.

Além da tradição no futebol local, a equipe saudita é conhecida por ser destino de vários brasileiros. Um deles é o técnico Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, e que hoje treina o Náutico. Ele comandou o Al Faisaly em 2016.

