Atacante, ex-Bragantino, assina contrato com time amazonense

O atacante Everson Bilau, que se destaca por sua velocidade com a bola nos pés, está de clube novo.

O Nacional- AM, o Leão Amazonense, é o destino do jogador paraense que esteve pelo Bragantino na Série D do Campeonato Brasileiro

Aos 30 anos, o atacante encara mais um desafio na carreira que começou no Castanhal- PA, no ano de 2009.

Jogar no futebol baré não será novidades para o atleta que esteve de 2013 a 2015 pelo Manaus FC.

Ele se junta ao meia Flamel e Leandrinho, lateral, paraenses que estão no time azulino do vizinho estado.

O Nacional já conta com vinte jogadores no elenco. Antes da contração de Bilau, o Leão anunciou o goleiro Adalberto, 25 anos, ex- Barra Mansa-RJ, o volante Baé, de 32 anos, ex-Cliper.

O elenco do ‘Naça’

Goleiros: Adrian Serpas e Adalberto

Zagueiros: Anderson Bandeira, Cris, Varane e João Bruno

Laterais: Leandrinho, Romão e Marcelo

Volantes: Alan Patrick, Bruno, Gabriel Manga, Antony, Judá e Baé

Meias: Flamel e Leozinho

Atacantes: Max, Jones, Gustavinho e Everson Bilau.