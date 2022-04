Atacante da Tuna espera encerrar Parazão na artilharia, pela 2ª vez consecutiva; vídeo

Paulo Rangel está perto de conseguir uma marca que poucos jogadores na história do Campeonato Paraense conseguiram. Os nove gols conquistados até aqui, caso não sejam alcançados na última partida do estadual, o colocam, pelo segundo ano consecutivo, como o principal artilheiro da competição.

Esse foi um dos assuntos discutidos no Último Lance, o vídeocast esportivo de O Liberal, apresentado pelos jornalistas Syanne Neno e Pedro Cruz, com participações fixas de Andrezinho Filho, Natto Almeida e o convidado especial, o atacante da Tuna Luso, Paulo Rangel.

A Tuna Luso tem mais um compromisso pelo certame, na decisão do terceiro lugar, que acontece a partir das 9h30 da manhã desta quarta-feira (6), no estádio do Souza. Apesar da chance de ampliar a marca, o atleta está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. No último sábado, a Águia Cruzmaltina perdeu por 3 a 2 para o Águia de Marabá, em partida disputada no estádio Zinho Oliveira, com direito a gol do atacante.

Embora outros jogadores tenham conseguido a proeza de ser artilheiro do Parazão em mais de duas oportunidades, a última vez em que um jogador conseguiu a ponta em dois campeonatos seguidos foi nas edições de 1971 e 1972, quando Bené, do Paysandu, marcou 40 gols, sendo 20 em cada ano. O bom momento na Tuna Luso aquece o coração do atleta, que deseja permanecer para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

“Estamos esperando acabar esse último jogo, para conversar com a diretoria. Meu intuito é ficar na Tuna, para dar continuidade nesse projeto, embora tenham tido algumas sondagens de outros clubes”, avalia o atleta, que marcou nove, dos 17 gols assinados pela Tuna Luso até o presente momento do Parazão. O vice artilheiro da competição é Brenner, do Remo, com seis gols.

“Eu fico muito feliz e honrado por poder entrar na história do futebol paraense, ainda mais sendo daqui, paraense nato e um orgulho para minha família. Espero que esse momento se concretize e eu possa ser mais uma vez artilheiro da competição”, encerra.

