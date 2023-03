Assistir ao vivo Águia de Maraba x Botafogo-PB pela primeira fase da Copa do Brasil 2023

Águia de Marabá e Botafogo-PB se enfrentam nesta quinta-feira (2) pela primeira fase da Copa do Brasil de 2023. De acordo com o regulamento da competição, o Belo tem a vantagem do empate para avançar no torneio. Quem se classificar garante, além da vaga na próxima etapa da competição, R$ 900 mil em premiações concedidas pela CBF.