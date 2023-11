Paysandu x Remo: assista ao vivo o clássico pelo Parazão Sub-17

A Campeonato Paraense de futebol Sub-17 masculino coloca nesta manhã, a partir das 9h30, no Ceju, a eterna rivalidade entre Paysandu x Remo. A partida é válida pelo hexagonal e Leão e Papão duelam para manter as lideranças de seus respectivos grupos. O Remo lidera a chave A com 13 pontos, ao lado do Castanhal. Já o Paysandu é líder da chave B, também com 13 pontos, seguido do Santa Rosa, com 12.

Assista ao jogo aqui