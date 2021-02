Assessor da FPF internado por conta da covid-19

Fernando Sérgio Castro, ex-árbitro, instrutor de arbitragem formado pela FIFA, atualmente no assessoria de imprensa da Federação Paraense de Futebol [FPF] está internado num hospital de Belém acometido da covid-19.

De acordo com informação do vice-presidente da federação, Maurício Bororó, o ex-profissional tem no momento um quadro clinico de 70% de comprometimento do seu pulmão.

Nas redes sociais são muitas as orações em favor da recuperação de Fernando Castro figura boníssima no quadro de funcionários da FPF.