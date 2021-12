Artilheiro da Série B 2021 está próximo de um acerto com o Cruzeiro

O Cruzeiro está perto de confirmar mais um reforço para 2022. Se trata do atacante Edu, que foi destaque na última Série B pelo Brusque, sendo artilheiro da competição, com 17 gols.

Edu já se despediu da equipe catarinense e nas redes sociais do Brusque há uma mensagem de agradecimento ao jogador, de 28 anos, que já tem acordo com a Raposa.

- A artilharia é para poucos, mas sabíamos que a despedida estava cada vez mais perto por tudo que tu fez pelo clube, por ter se tornado não só o Edu, mas para Santa Catarina, o Imperador do Vale. Despedidas nunca são fáceis, por isso não vamos dizer adeus, mas um até logo Imperador, sucesso no Cruzeiro. Ouse sonhar para um dia voltar a nos encher de alegria - dizia o texto do Brusque.

O clube mineiro vai pagar o valor da multa contratual, que supera os R$ 1 milhão, pois Edu tinha vínculo com o Brusque até novembro de 2022.

Edu será o terceiro reforço que vai aportar no Cruzeiro, apesar da Raposa não poder registrar novos jogadores pela punição do Transfer Ban.Os zagueiros Maicon e Mateus Silva estarão no elenco azul, na próxima temporada.

O ataque fez 17 gols pelo Brusque na temporada e o seu desempenho chamou a atenção de outros clubes. Edu já passou pelas bases de Vasco e Botafogo.

O jogador também tem passagens por Boavista, São Gonçalo, Itaboraí, Portuguesa e Nova Iguaçu, além do Tubarão-SC.