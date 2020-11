Argentina x Paraguai, repescagem da Euro... Veja os jogos de hoje na TV

Messi entra em campo mais uma vez com a camisa da seleção hoje, 12, diante do Paraguai, cquerendo manter a Argentina com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Catar, em 2022. A partida será realizada às 21h com transmissão do SporTV.

Outra grande seleção em campo hoje é a Inglaterra, que faz um amistoso contra a Irlanda. O dia também terá jogos de repescagem da Eurocopa. Confira a lista:

Repescagem da Euro-202014h: Georgia x Macedônia do Norte - EI Plus16h45: Sérvia x Escócia - EI Plus16h45: Irlanda do Norte x Eslováquia - EI Plus16h45Hungria x Islândia - EI Plus

Amistosos14h45: Gales x Estados Unidos - EI Plus17h: Inglaterra x Irlanda-TNT e EI Plus17h10: Bósnia x Irã - EI Plus

Eliminatórias Sul-Americanas21: Argentina x Paraguai - SporTV