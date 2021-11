Argentina x Brasil: onde assistir, horário e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira pode colocar água no chope da Argentina, que também pode carimbar o seu passaporte para o Qatar, caso vença o Brasil nesta terça-feira (16), às 20h30 (hora de Brasília), em San Juan, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.



Um triunfo argentino somado a uma combinação de resultados pode classificar os 'hermanos' ao Mundial.

Do lado brasileiro, Neymar é a baixa de última hora. O atacante sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda durante o treinamento desta segunda-feira (15), no CT do Palmeiras, foi preservado e nem viajou com a delegação brasileira.

Já do lado da Argentina, Lionel Messi. que começou no banco de reservas na vitória da Argentina contra o Uruguai, na última sexta-feira (12), deve começar jogando, já que o técnico Lionel Scaloni disse que o camisa 10 está bem fisicamente.

ARGENTINA X BRASIL

Data e hora: 16 de novembro de 2021, às 20h30 (horário de Brasília)

Estádio: Bicentenário, San Juan-ARG

Árbitro: Andres Cunha (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Nicolas Taran (URU)

Árbitro de Vídeo: Esteban Ostoijich (URU)

Transmissão: Rede Globo, SporTV, tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE! e Voz do Esporte

BRASIL

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá (Philippe Coutinho) e Vinicius Júnior (Antony); Matheus Cunha.

Desfalques: Casemiro (suspensão) e Neymar (desconforto no adutor da coxa esquerda)

Pendurados: Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus.

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Guido Rodríguez) e Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Angel Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Desfalques: -

Pendurados: Montiel, Otamendi, Pezzela, Quarta, Tagliafico, Palácios, De Paul, Lo Celso, Dominguez, Dybala e Lautaro Martinez.