Argentina x Bolívia: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/10) pelas eliminatórias da Copa

Argentina x Bolívia disputam hoje, terça-feira (15/10), a 10° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentina x Bolívia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Argentina lidera as eliminatórias pela Copa do Mundo com 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já a seleção boliviana ocupa a 6° posição da competição e acumula 4 vitórias, 5 derrotas, 11 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Argentina x Bolívia: prováveis escalações

Argentina: Rulli; Gonzalo Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Lo Celso e Thiago Almada; Lautaro Martínez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

Bolívia: Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez e José Sagredo; Ervin Vaca, Robson Matheus e Gabriel Villamíl; Miguelito, Jeyson Chura e Carmelo Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.

FICHA TÉCNICA

Argentina x Bolívia

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 15 de outubro de 2024, 21h