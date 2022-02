Árbitro Daronco sente dores na barriga e paralisa jogo da Libertadores; vídeo

Na partida entre Barcelona de Guayaquil e Montevideo City Torque, que ocorreu na noite da última terça-feira (15), no Equador, o árbitro brasileiro Anderson Daronco caiu no gramado durante uma finalização do time uruguaio, na metade do segundo tempo. Após a queda, o juiz paralisou, momentaneamente, o jogo, sinalizando dores na barriga.

Apesar disso, Daronco, que é um dos profissionais do apito mais conhecidos do futebol brasileiro, não precisou ser substituído pela quarta árbitra Edina Alves e seguiu normalmente na partida, que foi para os pênaltis.

O jogo entre Barcelona de Guayaquil e Montevideo City Torque era válido pela primeira fase da Pré-Libertadores de 2022. No tempo normal, a disputa terminou empatada em 0 a 0, já nos pênaltis, o time equatoriano venceu por 8 a 7.