Após ser especulado no Remo, meia ex-Seleção é anunciado por adversário do Leão na Série B

No início da semana, um rumor sobre o possível oferecimento ao Remo do meia Jádson, ex-Seleção Brasileira e atualmente no Athletico-PR, começou a ser noticiado. A equipe de O Liberal apurou junto ao clube e o diretor de futebol do clube, Dirson Neto, negou. Nesta sexta-feira (24), Jádson foi anunciado como reforço do Avaí, adversário do Leão na Série B.

Jadson vai jogar por empréstimo no Avaí. Segundo as informações da imprensa local, os salários do atleta serão pagos pelo Athletico-PR em sua totalidade. O jogador tem 38 anos e se destacou no Corinthians, no Shakhtar-ESP e chegou à Seleção Brasileira.

Vale lembrar que Jadson não vai enfrentar o Remo. Isso porque o Leão já encarou o Avaí nos dois turnos. No primeiro, jogando na Ressacada, o clube azulino foi derrotado por 1 a 0. Já no Baenão, vitória do Remo por 2 a 1.