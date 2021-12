Após cravar o tri da Libertadores, Neto 'garante' o título do Palmeiras no Mundial 2021

O apresentador da Band Neto afirmou durante 'Os Donos da Bola' desta terça-feira que o Palmeiras está 'mais perto do que nunca de ser campeão mundial. Ídolo do Corinthians, o ex-jogador, que cravou o título do Verdão sobre o Flamengo, afirmou ainda que a Fiel do Timão pode ficar chateada com ele por causa dessa opinião.

- “E não tô falando isso porque a Band vai fazer (a transmissão do Mundial). Os corintianos podem ficar bravos comigo e não tô nem aí, mas hoje o Palmeiras é o time a ser copiado - disse.

Neto disse ainda que o Palmeiras precisa fazer ainda duas contratações para ajeitar o time para a disputa e menosprezou a discussão sobre se o Chelsea estaria ou não interessado no torneio.

- Precisa contratar um centroavante fazedor de gol, não esse Navarro. Aí não dá. O Breno Lopes é melhor que ele. Precisa de um centroavante e de um zagueiro bom para jogar ao lado do Gomez. Aí ganha - disse.

- Tão dizendo que o Chelsea não tá nem aí? Dane-se! Qual é o problema disso para os torcedores daqui. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Se eles querem pensar na Champions, no Lille, o problema é deles - completou.