Após Bragantino vencer mais um jogo na Série D, técnico afirma: 'Continuar trabalhando para conseguir nosso lugar ao sol'

O Bragantino assumiu a liderança do grupo 1, somando 13 pontos, ao vencer o Galvez, na quinta-feira, e vem em uma crescente. Em seis jogos, foram quatro vitórias, uma derrota e um empate. Mas nem vai dar tempo de comemorar porque no domingo (18), às 15 horas, no Diogão, já tem outra partida. Dessa vez o confronto será com o Rio Branco-AC. Por isso, o técnico Cacaio levou para o Acre um time considerado o B, mas que mostrou que tem tudo para ser titular.

“O grupo está de parabéns. Minha comissão técnica que teve coragem de fazer essa mescla. Iriamos fazer isso contra o Ji-paraná, mas não tivemos embasamento. Dessa vez conseguimos fazer. Mas jogadores que entraram só mostraram que possuem condição e ser titular. E só dá mais responsabilidade para quem ficou em Bragança. Qualquer um desses são titular. Mas temos um objetivo, que não é só ganhar do Galvez. Nosso objetivo é outro. Então eu falei para eles pés no chão e bora continuar trabalhando para conseguir nosso lugar ao sol”, comentou o técnico.

Aliás, Cacaio sabe que a semana será de muitos jogos decisivos pela frente.

“Domingo tem outro jogo. Outra pedreira. Na semana que vem, voltamos para o Acre de novo e aí vamos somando nosso pontos para buscar a classificação”, afirmou.