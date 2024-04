Ao vivo! Assista ao sorteio da terceira fase da Copa do Brasil; veja quem será o adversário do Águia

O Águia de Marabá é o único representante do Pará na terceira fase da Copa do Brasil 2024. O Azulão marabaense poderá pegar um adversário grande do futebol brasileiro. O sorteio ocorre na Sede da CBF e terá início às 14h30. O Azulão está no porte 2 e pegará equipes que estão no pote 1. Os confrontos nesta fase serão de ida e volta.

ASSISTA AQUI

Confira os potes da Copa do Brasil

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.