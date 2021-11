Andreas manda recado à torcida do Flamengo após falha decisiva: 'Eu prometo, vou reconquistar vocês'

O Flamengo não voltará para o Rio de Janeiro com o título da Libertadores, uma vez que o Palmeiras sagrou-se campeão neste sábado, após vencer por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Montevidéu. E Andreas Pereira viveu uma noite de vilão por ter perdido a bola que originou o gol da Glória Eterna do rival. De "coração apertado", ele postou o seguinte recado em suas redes sociais:

- Nação, estou aqui com coração apertado! Hoje eu errei! Não faltou vontade, raça… e nunca vai faltar! Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo que nesses 3 meses me acolheu na família com tanto carinho!

Peço desculpas pelo erro de hoje! Eu prometo, vou reconquistar vocês - disse.

O Flamengo tem pouco tempo para lamentar. Isso porque a equipe já volta a campo nesta terça-feira, às 20h, no Maracanã. O Rubro-Negro enfrenta o Ceará, em partida válida pela 36ª rodada da competição. O LANCE! acompanha o jogo em tempo real.