André Hernan revela time do coração durante podcast; vídeo

O jornalista André Hernan revelou, durante gravação do poscast "Flow Sport Club", que é torcedor do São Paulo. Durante a conversa, o jornalista falava sobre a relação com pessoas de outros clubes.

"Por exemplo, o time que eu torço, os caras do clube sabem. Os caras do clube me respeitam do mesmo jeito. E até gente de outros clubes brincam comigo: "pô, e o teu São... Paulo", disse André.

André Hernan, inclusive, estreará seu novo canal do YouTube no dia 10 de maio. Ele, em abril, pediu demissão da Globo após 18 anos de casa para fechar com a Network Brasil, dona dos canais Desimpedidos e Camisa 21.