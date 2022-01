Analista de desempenho paraense se demite do Flamengo e acerta com o Cruzeiro

O analista de desempenho paraense Carlos Eduardo pediu demissão do Flamengo na última quarta-feira (13). O profissional recebeu uma prospota do Cruzeiro e deve ajudar na reconstrução do clube mineiro na Série B do Brasileirão. A informação é da jornalista Isabelle Costa.

A saída de Carlos Eduardo, o Cadu, do Flamengo, faz parte de uma série de modificações no departamento de futebol do clube proporcionadas pela chegada do novo treinador, Paulo Sousa. O português chegou ao Rubro-Negro trazendo vários membros na comissão técnica.

Cadu é especialista em Futebol pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e graduado em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará (Uepa).