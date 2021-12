América-MG bate o São Paulo e se classifica para a primeira fase da Libertadores

O América-MG venceu o São Paulo na noite desta quinta-feira (09) por 1a 0, no Independência, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Ademir, no segundo tempo da partida. O resultado fez o Coelho se classificar para a primeira fase da Libertadores, ficando na oitava colocação, com 53 pontos. Já o Tricolor terminou o Brasileirão na 14ª posição, com 48 pontos.

AMÉRICA-MG COMEÇA EM CIMA E CRIA DUAS BOAS CHANCES

​​A partida iniciou com o América-MG buscando mais o ataque e tendo boas oportunidades. A primeira foi logo aos três minutos. Cavichioli fez lançamento para Ademir no ataque. Ele partiu na velocidade, passou à frente de Gabriel, invadiu a área, mas foi travado pelo uruguaio na hora do chute.

Aos oito minutos, mais uma chegada do Coelho. Ademir avançou com velocidade pela direita, chegou à linha de fundo e passou para Juninho, que arriscou no ângulo. Volpi voou na bola e salvou o São Paulo.

JOGO ESFRIA EM BELO HORIZONTE

​Após o começo melhor do América-MG, o São Paulo conseguiu encaixar a marcação, mas faltava acertar a construção das jogadas. Aos 31, Calleri recebeu na meia direita, avançou até próximo da área e arriscou. A bola resvalou em Zé Ricardo e saiu.

Dois minutos depois, foi a vez do América-MG assustar. Ademir recebeu passe na entrada da área, mas errou o alvo. Logo depois, o atacante teve outra chance de marcar, mas a bola foi para fora.

AMÉRICA-MG TEM GOL ANULADO NO FINAL DO PRIMEIRO TEMPO

Antes do intervalo, o Coelho abriu o marcador, mas o gol foi anulado. Aos 47, Alê levantou a bola para área, e Ricardo Silva subiu sozinho, cabeceando no canto direito do gol. Mas o árbitro marcou impedimento do zagueiro.

O São Paulo teve uma última chance aos 49 minutos. Reinaldo cobrou a falta para a área, a zaga afastou e Rigoni pegou o rebote, limpou a marcação e arriscou, mas a bola passou por cima do gol de Cavichioli.

AMÉRICA-MG PERDE BOA CHANCE NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO

​​A etapa final começou com a equipe mineira pressionando. Aos seis minutos, Zárate lançou Ademir no ataque. O rápido atacante ganhou na corrida de Léo, saiu na cara de Volpi, mas mandou a bola à direita do gol.

Dois minutos depois, o São Paulo respondeu. Reinaldo recebeu na esquerda, lançou Calleri, que tocou de primeira para Juan, que chegou chutando. De carrinho, Zé Ricardo impediu o chute, travando o atacante são-paulino.

ADEMIR APARECE E MARCA DUAS VEZES EM QUATRO MINUTOS

O atacante do América-MG estava inspirado e conseguiu abrir o placar para o Coelho. Aos 12, Juninho lançou bola na grande área. Felipe Azevedo dominou, tocou de costas para Ademir, que mandou no canto direito de Volpi, para colocar o time mineiro na frente.

O gol animou o América-MG, que chegou ao segundo gol com 16 minutos. Juninho recebeu na meia direita, e lançou uma boa bola para Ademir, que limpou Tiago Volpi e mandou para o fundo do gol, aumentando a vantagem do Coelho no Independência.

SÃO PAULO NÃO CRIA E AMÉRICA-MG QUASE FAZ O TERCEIRO

Mesmo atrás do placar, o São Paulo não demonstrava poder de reação e o América-MG aproveitava para criar chances. Aos 48, Fabrício Daniel tabelou, recebeu na entrada da área e mandou a pancada no canto direito. A bola bateu na trave, após desvio de Volpi e saiu para a linha de fundo.

Três minutos depois, Marcelo Toscano recebeu passe na entrada da área e mandou no canto direito. Volpi voou na bola e salvou o São Paulo.

Fim de jogo e vaga na primeira fase da Libertadores para o América-MG.