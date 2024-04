Al Nassr x Al Feiha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/04) pelo Campeonato Saudita

Al Nassr x Al Feiha disputam hoje, sexta-feira (19/04), a 28° rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado às 12h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira as formações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Nassr x Al Feiha ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr é o vice-líder do Campeonato Saudita com 21 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 80 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já Al Feiha ocupa a 9° posição e soma 9 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 36 gols marcados e 43 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Al Nassr x Al Feiha: prováveis escalações

Al Nassr: David Ospina; Ali Lajami, Mohammed Al-Fatil, Aymeric Laporte e Alex Telles; Sultan Al-Ghannam, Abdullah Alkhaibari e Marcelo Brozovic; Abdulrahman Ghareeb, Otávio e Sadio Mané. Técnico: Luís Castro.

Al Feiha: Vladimir Stojkovic; Mohammed Al Baqawi, Sami Al-Khaibary, Hussain Al-Showaish e Ghislain Konan; Abdulrahman Al-Safri e Gojko Cimirot; Fashion Sakala, Abdelhamid Sabiri e Henry Onyekuru; Anthony Nwakaeme. Técnico: Vuk Rasovic.

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Al Feiha

Campeonato Saudita

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 19 de abril de 2024, 12h