Al Hazm x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelo Campeonato Saudita

Al-Hazm x Al-Khaleej disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 8° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h55 (horário de Brasília), no Estádio Buraidah, em Buraidah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hazem x Al Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h55 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Khaleej é o 7° colocado do Campeonato Saudita com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Al Hazm ocupa a 13° posição e soma 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Al Hazm x Al-Khaleej: prováveis escalações

Al-Hazem: Sem informações.

Al-Khaleej: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al-Hazm x Al Khaleej

Campeonato Saudita

Local: Estádio Buraidah, em Buraidah, Arábia Saudita

Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 11h55