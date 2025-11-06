Al Hazm x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelo Campeonato Saudita Al-Hazm e Al-Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 06.11.25 10h55 Al Khaleej soma 5 pontos a mais que Al Hazm no Campeonato Saudita (X/ @Khaleejclub) Al-Hazm x Al-Khaleej disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 8° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h55 (horário de Brasília), no Estádio Buraidah, em Buraidah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Hazem x Al Khaleej ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h55 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Khaleej é o 7° colocado do Campeonato Saudita com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já Al Hazm ocupa a 13° posição e soma 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Hazm x Al-Khaleej: prováveis escalações Al-Hazem: Sem informações. Al-Khaleej: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al-Hazm x Al Khaleej Campeonato Saudita Local: Estádio Buraidah, em Buraidah, Arábia Saudita Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 11h55 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Hazm Al Khaleej Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al Hazm x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelo Campeonato Saudita Al-Hazm e Al-Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.11.25 10h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 Campeonato Brasileiro São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasileirão São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.11.25 20h30 Campeonato Brasileiro Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasile RB Bragantino e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 CRÍTICA Davide Ancelotti responde a ataques contra técnicos estrangeiros no Brasil: 'Coisa antiga' Filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, disse que outros fatores fazem ele se sentir mais pressionado comandando um grande clube do Brasil 06.11.25 8h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41